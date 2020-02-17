Севастополь и Крым существенно отличаются по качеству жизни: первый находится в двадцатке лучших российских регионов, второй – ближе к концу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликован восьмой рейтинг качества жизни населения в территориях, составленный на основе 70 показателей, объединенных в 11 групп: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Анализировались данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и других открытых источников за 2018-2019 годы.

За прошедший год ситуация в целом по России изменилась несущественно, отмечает РИА «Новости».

В тройку лидеров много лет подряд входят Москва, Санкт-Петербург И Московская область: только они преодолевают отметку в 70 баллов из 100 возможных.

Севастополь с показателем 55,355 балла находится на 17 месте, в 2018 году город занимал 20-ю строчку.

Крым в 2019 году тоже несколько улучил свои показатели, поднявшись с 52 места на 47. Но общий балл республики составил всего 45,46, что ниже даже среднероссийского показателя (46,38 – регионы, преодолевшие эту отметку, не опустились ниже 38 места).

Симферополь, Лиана Макоба

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