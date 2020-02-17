«Нафтогаз» повысил сумму требований за активы в Крыму

Украинский концерн «Нафтогаз» подал иск к России в рамках арбитражного производства в третейском суде в Гааге по поводу утраченных в Крыму активов.

Как уже сообщал «Новый День», год назад компания заявила, что Гаагский арбитражный трибунал встал на сторону Украины в споре за активны в Крыму и постановил взыскать с России ущерб. Летом прошлого года «Нафтогаз» представил суду оценку убытков – 5,2 миллиарда долларов, но потом сообщил о пересчете. В январе текущего озвучивалось уже более 7 млрд долларов – резкий рост требований украинская сторона объясняла насчитанными на первоначальную сумму процентами. Теперь запросы снова возросли.

«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году – – сообщила пресс-служба компании в Twitter. – Размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 миллиардов долларов США».

По мнению экспертов, требования компании ничем не обоснованы, а сам «Нафтогаз» объяснять, откуда взялась такая сумма не спешит.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.02.20

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