Фигуранта дела бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина выпустили из-под стражи

Фигуранту дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина изменили меру пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по решению Московского городского суда Ярослав Сливка выпущен из СИЗО под домашний арест.

Напомним, близкого к главе Крыма высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки по статье 290 УК РФ.



Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.02.20

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