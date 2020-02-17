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Понедельник, 17 февраля 2020, 14:41 мск

Новости Крым

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Фигуранта дела бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина выпустили из-под стражи

Фигуранту дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина изменили меру пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по решению Московского городского суда Ярослав Сливка выпущен из СИЗО под домашний арест.

Напомним, близкого к главе Крыма высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки по статье 290 УК РФ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.02.20

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