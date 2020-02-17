Кадровая лихорадка: в Крыму уволили еще одного министра и назначили первого зама

Министра экологии Крыма Геннадия Нараева отправили в отставку. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная причина – истечение срока полномочий.

Отметим, Нараев возглавил министерство экологии и природных ресурсов Крыма в апреле 2014 года. 18 декабря 2019 был переназначен Аксеновым и согласован Госсоветом РК. Получается, что срок его полномочий после переназначения составил 2 месяца.

Добавим, что премьер-министр РК Юрий Гоцанюк сегодня озвучил любопытное назначение: первым замминистра экономики Крыма стала 31-летняя Виктория Билан. Новая чиновница с 2011 года занимала должность бухгалтера в Сакском технологическом техникуме, а в 2018 году начался резкий взлет ее карьеры – она одновременно возглавила совет директоров акционерного общества «Инвестиционная платформа «Крым» и представительство «Российской ассоциации криптовалют и блокчейна» в Крыму. При этом с 2017 года возглавляет региональное отделение «Справедливой России».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.02.20

Иди в Донбасс: Кремль ответил Зеленскому на желание контролировать границу с РФ. / Фигуранта дела бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина выпустили из-под стражи. / «Нафтогаз» повысил сумму требований за активы в Крыму. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»