В Крыму назначили министра экологии

Геннадий Нараев вновь назначен министром экологии Крыма. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Нараев возглавил министерство экологии и природных ресурсов Крыма в апреле 2014 года. 18 декабря 2019 был переназначен Аксеновым и согласован Госсоветом РК. Вчера стало известно о том, что Нараева отправили в отставку в связи с истечением срока полномочий. Сегодня – о том, что пост главы регионального министерства экологии он сохранил.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.02.20

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