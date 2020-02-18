Председателя Мюнхенской конференции по безопасности объявили врагом Украины

Председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы сайта обвинили Ишингера в покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины и манипулирование общественно значимой информацией.

Ишингер является соавтором плана «Двенадцать шагов к большей безопасности Украины и Евроатлантического региона». В числе прочего авторы этого документа предложили начать работу по смягчению антироссийских санкций, принять ряд мер по урегулированию ситуации в Донбассе, а также запустить новый диалог о национальной идентичности на Украине.

Радикальные националисты сочли «Двенадцать шагов» антиукраинским планом.

Напомним, «Миротворец» призывает к расправе над всеми, кого владельцы сайта считают врагами Украины. Считается, что сайт связан с МВД Украины и СБУ.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 18.02.20

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