В Севастополе осудили военнослужащих, укравших у Минобороны трусы и ботинки.

Как сообщили РИА «Новый День» в военном следственном управлении СК РФ по Черноморскому флоту, один из военнослужащих, исполняя обязанности ответственного за вещевой склад войсковой части 67606, дислоцированной в Севастополе, договорился с сослуживцем «сделать бизнес».

17 сентября 2018 года он поручил подельнику получить на складе Минобороны 1100 комплектов нательного белья стоимостью более 1 млн 265 тыс рублей. Получив вещи, «гонец» часть из них продал заранее подысканному покупателю. Вырученные от сделки деньги подельники потратили на собственные нужды.

В ноябре 2018 года «операцию» решили повторить: на этот раз на сторону продали партию полусапог.

«Гонец» так вошел во вкус, что 20 февраля 2019 года он вынес с территории учебного комплекса войсковой части 13140 неизрасходованные им во время стрельбы боеприпасы: 30 патронов калибра 5,45 мм общей стоимостью 146 рублей 10 коп. В этот день Лопатин эти патроны перенес к себе в квартиру, где вплоть до 6 сентября 2019 хранил в прикроватной тумбочке.

После того как подельников задержали, оба признали вину в совершении инкриминируемых деяний.

Севастопольский гарнизонный военный суд признал ответственного за склад виновным:

– в хищении путем растраты вверенного чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

– в хищении путем растраты вверенного чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Цепе суд определил в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима.

«Гонца» признали виновным:

– в пособничестве в растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, на основании которой назначил ему наказание в виде в виде лишения свободы на срок 2 года;

– в пособничестве в растрате, то есть хищении чужого имущества в крупном размере, вверенного виновном), совершенном лицом с использованием своего служебного положения, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33. ч. 3 ст. 160 УК РФ, на основании которой назначил ему наказание в виде в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

– в хищении боеприпасов, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ, на основании которой, с применением ст. 64 УК РФ. назначил ему наказание в виде в виде лишения свободы на срок 1 год:

– в незаконном ношении и хранении боеприпасов, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, на основании которой, с применением ст. 64 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание суд определил в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.02.20

Председателя Мюнхенской конференции по безопасности объявили врагом Украины. / В Крыму назначили министра экологии. / Разведка Нидерландов: Малайзийский Боинг MH17 не мог быть сбит комплексом «Бук». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»