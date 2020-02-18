Госкино Украины запретило к показу фильм с участием Зеленского

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу на территории «Незалежной» фильма «Восемь первых свиданий», где в одной из главных ролей снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Зеленский был также одним из продюсеров и сценаристов кинокартины.

Сообщается, что фильм попал в стоп-лист украинской цензуры из-за того, что в нём снималась российская шоувумен Екатерина Варнава, которой запрещён въезд на Украину, так как она «незаконно посещала оккупированный Крым».

Под запрет Госкино попали ещё два фильма – «Мачете» (производство США), в котором снялся «друг Путина» Стивен Сигал и французский фильм «Сорванцы из Тимпельбаха», где одну из главных ролей исполнил российский гражданин Жерар Депардье.

Как сообщил украинский кинорегулятор, все фильмы запрещены на основании закона «О кинематографии», приказов Минкультуры «О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности» и донесений Службы безопасности Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.02.20

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