Украинский омбудсмен Денисова потребовала у Москальковой все документы на задержанных в Керчи подростков

Уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова назвала «провокацией страны-агрессора» вчерашнее задержание оперативниками ФСБ в Керчи двух подростков по подозрению в подготовке терактов в учебных заведениях Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она написала у себя в Фейсбуке.

«Уполномоченные украинские органы государственной власти не получили официальной информации относительно оснований задержания, анкетных данных и процессуального статуса указанных граждан.

Согласно моих полномочий, которые предусматривают осуществление парламентского контроля по соблюдению прав и свобод каждого на территории Украины и в пределах ее юрисдикции, в том числе на временно оккупированных территориях нашего государства, обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные сведения в отношении задержанных граждан Украины, а именно: анкетные данные, основания задержания и их процессуальный статус.

Кроме того, прошу проверить соблюдение права задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.

Призываю UNICEF, UNICEF Ukraine и представителей международных правозащитных организаций содействовать соблюдению прав задержанных несовершеннолетних на время проведения процессуальных действий в отношении них», – заявила украинский омбудсмен.

Напомним, накануне ФСБ задержала в Крыму двух подростков 16 и 17 лет. Отмечается, что они должны были стать исполнителями готовящихся терактов: взорвать учебные заведения в Керчи.

При обыске по месту жительства задержанных обнаружены самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатки.

Сообщается, что подростки собрали бомбы по инструкциям из Интернета и испытали их на домашних животных.

Отметим, что один из задержанных попал в поле зрения ФСБ еще осенью 2018 года – он разместил в соцсетях одобрительные комментарии о Владиславе Рослякове, устроившем бойню в Керченском политехническом колледже. Но это не помешало ему вступить в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого являлся Росляков, уточнили в ФСБ.

Симферополь, Иван Капустин

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