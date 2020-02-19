Президент России подписал закон о присвоении звания ветерана украинским военнослужащим в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении звания ветерана военнослужащим подразделений, дислоцированных в Крыму и Севастополе на день принятия полуострова в состав РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», получить звание ветерана смогут граждане РФ, служившие в Крыму и Севастополе с 1991 по 2014 год в органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, а также награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо награжденные знаками отличия и почетными званиями СССР или России, если общий стаж их военной службы превышает 20 лет.

Воспользоваться законом и оформить соответствующие льготы смогут около тысячи крымчан.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.02.20

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