Есть сигнал: Россия надеется на возвращение скифского золота в Крым

Россия надеется на возвращение коллекции скифского золота в Крым. Основанием для оптимизма послужил перенос сроков рассмотрения дела в суде Нидерландов.

Как уже сообщал «Новый День», вердикт о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле. Однако суд не смог определить, кому передать коллекцию, заявив, что к делу нельзя применять конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, на которую все время ссылалась украинская сторона.

Принятие решения отложили на 6 – 9 месяцев, предоставив сторонами возможность до середины сентября выдвинуть дополнительные данные и аргументы.

В начале сентября крымчане передали в суд акты поступлений находок в музеи за все периоды, отчеты об археологических экспедициях первой половины ХХ века, когда раскопки велись особенно интенсивно, а также фотографии за последние 80 лет.

Доказательства были представлены по каждому из более чем 2 тысяч 100 экспонатов коллекции, вывезенной в Голландию. У сторон есть еще две недели, чтобы обосновать свои претензии: документы принимаются до 3 марта.

«То, что идет процесс, это неплохой сигнал: если было бы принято решение, оно было бы уже принято, – цитирует РИА «Новости» специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. – Есть несколько вещей, на которые ориентируются адвокаты, которые представляют интересы России. Они ориентируются на то, что межмузейные соглашения имеют цену не меньшую, а может быть, и большую, чем пертурбации государственного характера. Вещи должны вернуться туда, откуда они были вывезены».

Напомним, «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию.

В Крыму заявляют: если вердикт будет не в пользу России, стоимость коллекции будет включена в сумму ущерба, причиненного Крыму Украиной. Только страховая стоимость 2 тысяч 111 экспонатов, заблокированных в Голландии, составляет примерно 2 млн евро.

Москва, Игорь Юров

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