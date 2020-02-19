В Крыму не развивается промышленность – данные Крымстата

В Крыму практически не развивается промышленность.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, по итогам января 2020 года индекс промышленного производства в Республике Крым по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 100,7%.

Незначительный рост обеспечен, в основном, за счет обеспечения полуострова электроэнергией, газом и паром – эта отрасль улучшила прошлогодние показатели на 12%.

Увеличение – на 3% – отмечено и в добывающей промышленности. А вот обрабатывающая сфера просела до 89,9%, сокращение зафиксировано и

в организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,4%.

Пищевая промышленность в целом не сдвинулась. При этом производство продуктов питания выросло на 18%, а производство напитков сократилось более чем в 2 раза – до 46%.

В производстве пищевых продуктов в январе 2020 по сравнению с январем 2019 возросло производство свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для детского питания – на 20,2 тонны; молока, кроме сырого – на 472,8 тонны; творога – на 58,5 тонны.

Вместе с тем, сократилось производство мяса крупного рогатого скота, колбасных изделий, обработанной рыбы и рыбных консервов, крупы и муки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.02.20

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