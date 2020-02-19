В Крыму 6-летнему ребенку прострелили голову

В Крыму 6-летнюю девочку привезли в больницу с огнестрельной травмой головы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Симферополя отправился за покупками в один из ТРК, оставив дочь одну в автомобиле. А когда вернулся, обнаружил ребенка без сознания, в крови с пробитой головой. Рядом валялся травматический пистолет «Оса», который мужчина хранил в салоне иномарки. Очевидно, девочка, заскучав, нашла оружие и решила поиграть. Пуля попала ей в голову.

Отец немедленно отвез ребенка в больницу.

Несмотря на то, что у мужчины есть разрешение на оружие, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему придется отвечать за небрежное хранение оружия, повлекшее тяжкие последствия.

Девочка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.02.20

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