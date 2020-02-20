Мусорная тайна: власти крымских городов делают секрет из простых вещей

Власти крымских городов делают секрет из простых вещей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Симферополь должен стать чище в три раза, если судить по объемам закупок пакетов для мусора.

Симферопольская горадминистрация готова потратить более 3 млн руб на закупку пакетов для мусора. Их городу в ближайший год потребуется почти 30 тысяч рулонов. Аналогичная закупка декабря-2018 (9 тыс 150 штук рулонов) стоила в семь раз дешевле – 405 тыс руб.

Мешки для мусора закрупают и в Ялте, но в гораздо меньших объемах, хотя площадь городского округа почти в 3 раза больше площади крымской столицы. На всю Большую Ялту решили закупить 4 тыс 252 рулона мусорных пакетов и готовы заплатить за них 391 тыс руб.

Интересно, что сайт госзакупок не содержит информации о том, как собирают мусор другие города Крыма, хотя в соцсетях есть многочисленные жалобы местных жителей и отдыхающих именно на то, что урны приморских городов переполнены.

«Новый День» обратился за разъяснениями в администрации курортных городов.

В Судаке трое чиновников полдня совещались, пока выяснили, что мусорные пакеты прячутся в закупке «хозтовары», точнее – «Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие» – купили таковых предметов одну условную единицу, цена за эту единицу – 230 тыс руб.

В Евпатории даже хозтоваров среди закупок не нашлось, а в соответствующую службу администрации дозвониться не удалось – весь день телефон отвечал короткими гудками.

Но интереснее всех дело обстоит в Алуште. Собеседница агентства из горадминистрации изумилась: «Я что, сейчас прямо так должна отвечать на ваш вопрос?». Потом смягчила тон: «Это разговор не по телефону, напишите письмо!»

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.02.20

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