Ликерные вина Крыма признаны лучшими в России

Крымские ликерные вина признаны лучшими в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках проекта «Винный гид России» Роскачество исследовало 50 образцов сладких и ликерных вин отечественного производства. В рейтинг вошли 35 из них.

«В итоговый рейтинг и, соответственно, «Винный гид России» могут входить лишь вина с оценками не менее 78 баллов по 100-балльной шкале, принятой для оценки винодельческой продукции Всемирной организацией винограда и вина (OIV). Эта оценка выше среднего (приемлемого) уровня качества, установленного Межгосударственным стандартом ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая, – поясняют в Роскачестве. – Если вино получило у экспертов 78 баллов, это означает, что оно может быть рекомендовано потребителю».

Вина для исследования закупались в точках организованной розничной торговли. Эксперты, анализировавшие образцы, не могли советоваться между собой: каждый работал в отдельной в дегустационной кабине. Образцы оценивались по 12 параметрам (дескрипторам), описывающим внешний вид, аромат, вкус вина и общее впечатление.

В десятке лучших оказались 9 крымских вин – мускаты, кокур, мадера, кагор и специальные ликерные вина.

Лидер набрал более 87 баллов.

Среди основных достоинств крымских вин эксперты отметили прозрачность и чистоту цвета.

Симферополь, Лиана Макоба

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