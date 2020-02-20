В Киеве отмерили Украине последние пять лет

Украинское государство сможет просуществовать не более пяти лет, если власть не предпримет в ближайшее время кардинальных мер по исправлению ситуации в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог, экс-советник бывшего президента Виктора Ющенко Вадим Карасёв.

По его мнению, страну ждёт окончательное отделение Донбасса, полное разрушение промышленности, утрата собственного сельхозпроизводителя. В итоге страна окончательно подпадёт под внешнее управление западных корпораций.

«Надо принимать решения. Еще пять лет, и мы просто всё потеряем. Мы Донбасс не вернем, через пять лет они просто привыкнут жить по-другому, всё. Еще пять лет и авиа – всё, космос – всё, сельское хозяйство – сейчас землю продадим, будут латифундисты какие-то и не пикнем, потому что придут западные люди со своим порядком, полицией и так далее. И тогда будет настоящее полицейское государство», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.02.20

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