Поезда будут, но не много: анонсированы новые железнодорожные направления в Крым

В апреле в Крым с материковой России пустят дополнительные поезда, однако география маршрутов будет более чем скромной.
Как уже сообщал «Новый День», первоначально называлось 11 городов, которые будут связаны с Крымом железнодорожным сообщением: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Воркута, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Челябинск.
В декабре минувшего года открыли движение из Москвы и Санкт-Петербурга: сначала поезда ходили ежедневно, но потом поезд из северной столицы начал ходить через день.
Теперь перевозчик заявляет об открытии к туристическому сезону новых направлений – всего трех: из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска. Попасть на них в апрельский цветущий Крым не получится – первые поезда отправятся только 25 апреля, чтобы привезти туристов на майские праздники.
Кроме того, в конце апреля предполагается пустить обещанный поезд из Москвы в Севастополь, а также составы из столицы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию.
Для всех новых направлений закуплены купейные и плацкартные вагоны. Будут ли эти поезда ходить круглый год или только в сезон, пока не сообщается.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 21.02.20
«Сожжём всех!» – под Полтавой толпа побила камнями автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами. / Администрация Симферополя выходит из-под контроля главы Крыма. / В Киеве отмерили Украине последние пять лет. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube