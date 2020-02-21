Поезда будут, но не много: анонсированы новые железнодорожные направления в Крым

В апреле в Крым с материковой России пустят дополнительные поезда, однако география маршрутов будет более чем скромной.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально называлось 11 городов, которые будут связаны с Крымом железнодорожным сообщением: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Воркута, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Челябинск.

В декабре минувшего года открыли движение из Москвы и Санкт-Петербурга: сначала поезда ходили ежедневно, но потом поезд из северной столицы начал ходить через день.

Теперь перевозчик заявляет об открытии к туристическому сезону новых направлений – всего трех: из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска. Попасть на них в апрельский цветущий Крым не получится – первые поезда отправятся только 25 апреля, чтобы привезти туристов на майские праздники.

Кроме того, в конце апреля предполагается пустить обещанный поезд из Москвы в Севастополь, а также составы из столицы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию.

Для всех новых направлений закуплены купейные и плацкартные вагоны. Будут ли эти поезда ходить круглый год или только в сезон, пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

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