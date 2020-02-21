Ветер, туман и снег: на Крым надвигается циклон

В Крыму портится погода: к полуострову приближается циклон, который принесет с собой обильные осадки, ветер и прочие неприятности.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, циклон из Атлантики движется довольно быстро и уже в понедельник, 24 февраля, и в ночь на 25 февраля на полуострове ожидаются сильный дождь и мокрый снег – местами осадки будут очень сильными. Скорость ветра будет достигать 30 метров в секунду. На проводах, деревьях и конструкциях возможны изморозь и обледенение, на дорогах прогнозируется гололедица.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.02.20

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