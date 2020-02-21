В Крыму от голода начали умирать коровы

В одном из фермерских хозяйств Крыма от голода умерли 30 коров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе. Фермер, которому принадлежали животные, не обеспечил должный запас кормов, и в какой-то момент животным стало нечего есть. Свободный выпас проблему тоже не решил: из-за засушливой осени не сформировался сухостой.

По предварительны данным, никаких болезней, способствовавших летальному исходу, у животных не было.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.02.20

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