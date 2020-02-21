Крымские бизнесмены пожаловались генпрокурору России на коррупцию и админбарьеры

Крымские бизнесмены пожаловались генеральному прокурору России на коррупцию и административные барьеры. Крым стал первым регионом, который Игорь Краснов посетил после назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего жалоб касалось бесконечных проверок, неисполнения госорганами обязательств по контракту, бюрократической волокиты и коррупции.

Работу по части обращений Краснов обещал контролировать лично, по остальным поручил провести проверки своим подчиненным.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.02.20

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