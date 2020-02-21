Чиновников всех подразделений правительства Крыма обязали «поселиться» в соцсетях и избегать канцеляризмов

Все подразделения правительства Крыма должны вести аккаунты во всех основных соцсетях. Общение власти с народом должно быть неформальным, но подчиняться строгим правилам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на официальном портале кабмна опубликовано распоряжение главы РК Сергея Аксенова, регламентирующее «порядок обеспечения создания и ведения аккаунта Совета министров Республики Крым и исполнительных органов государственной власти Республики Крым в социальных сетях».

Все подразделения республиканского правительства – министерства, госкомитеты и службы должны создать собственные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и Instagram. Самому кабмину поручено размещать не менее десяти постов в неделю, остальным – не менее пяти постов.

При этом нужно использовать виджеты, динамичные обложки, организовывать опросы, конкурсы и трансляции.

Настойчиво рекомендовано не публиковать пресс-релизы и не использовать канцеляризмы: посты должны быть оформлены в свойственном соцсетям стиле – свободном и разговорном.

Кроме того, органы исполнительной власти обязали отвечать на комментарии в социальных сетях в течение 9 часов «с момента выявления сообщения из социальных сетей куратором». Поскольку сам автор обращения, впрочем, как и другие пользователи, зафиксировать этот момент не смогут, чиновникам по этому поводу вряд ли стоит волноваться. Тем более, что не конкретизируется – отвечать нужно на все обращения в соцсетях (что невозможно) или только на те, что размещены на официальных страницах органов власти.

Зато можно не отвечать на посты, в которых используется нецензурная брань или содержатся угрозы.

В каждом ведомстве должны появиться ответственные за работу в соцсетях, которым придется составлять еженедельные отчеты.

В целом, курировать и координировать экспансию крымских чиновников в соцсетях будет мининформ РК: ему придется следить за подготовкой контент-планов, обеспечивать единый стиль ведения и наполнения аккаунтов, контролировать соблюдение правил комментирования и ответа на комментарии пользователей. Что, в принципе, уже противоречит поставленной задаче оформлять посты в свойственном соцсетям стиле – соцсети не подразумевают единых правил ведения, наполнения и оформления. Главное достоинство этого сектора интернет-пространства – возможность самовыражаться, как хочешь и как можешь.

Впрочем, очередная масштабная акция имеет все шансы довольно быстро сойти на нет. Тем более, что большинство министерств и ведомств РК уже присутствуют в соцсетях, но требованиям Аксенова их аккаунты не соответствуют и читать их откровенно скучно.

Так, минкульт спокойно обходится пресс-релизами (которых, напомним, нужно избегать), снабжая их небольшими аннотациями, выдернутыми из тех же пресс-релизов.

Минэкологии не утруждается даже аннотациями.

А главный по всем соцсетям «эксперт» – мининформ, как ни старается, не может избавиться от канцелярских оборотов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.02.20

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