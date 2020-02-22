Украину предупредили о снижении пенсионной обеспеченности

Граждане Украины должны быть готовы к снижению пенсионной обеспеченности. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день, по данным министерства, 82,7% украинских пенсионеров получают пенсию до 4 тыс гривен ( по курсу на сегодняшний день 4 тыс гривен равны 10,5 тыс рублей – прим. РИА «Новый День»), что ниже фактического прожиточного минимума.

«При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться», – предупредила Ненюченко.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.02.20

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