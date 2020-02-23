Украина может столкнуться с серьезным дефицитом продуктов

Украина может столкнуться с серьезным дефицитом продуктов, вызванным коронавирусом в Китае. Об этом заявил глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко.

Перебои с поставками уже начались, отмечает эксперт: число торговых судов из КНР на Украину резко сократилось плюс возникли проблемы с оформлением грузов.

«Почти все стоит. И сейчас поставщики ищут новые каналы поставок из Китая», – цитирует Дорошенко «Обозреватель».

Основную долю китайского импорта на Украине составляют фрукты и крупы. Заменить их аналогичной продукцией из других стран можно, но это будет значительно дороже, подчеркнул эксперт.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.02.20

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