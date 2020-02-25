В Симферополе обвиняют в провокации человека, на которого набросилась собака

На жителя Симферополя напала бездомная собака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадавший заявляет, что нападение произошло недалеко от рынка на улице Белы Куна: фото рваной раны на ноге в минувшие выходные выложили в соцсетях. На автора публикации тут же набросились комментаторы, обвинив его в разжигании ненависти к бездомным животным. Основные аргументы: рана не похожа на собачий укус; в этом районе абсолютно мирные собаки и «меня за всю жизнь ни разу еще не укусили».

Свидетельства нескольких очевидцев и отсылки к сотрудницам аптеки, которые промыли рану и вызвали жертве нападения «скорую помощь», критикующих не убедили: основной стала версия, что человек где-то поранился сам и, придя в аптеку, обвинил несчастных четвероногих в том, чего они не совершали. На вопрос, зачем и кому это было нужно – придумывать историю о нападении, сторонники этой версии, как один отвечают: провокатору, ненавидящему собак. Снять обвинение участники обсуждения готовы только после публикации заключения врача.

В Госкомветеринарии РК оказались менее уверенны в невиновности четвероногих: на место выйдет звено ветеринарной разведки и проверит эту информацию, заявляют в ведомстве.

Между тем, в соцсетях продолжают настаивать, что собаки просто так ни на кого не нападают и дают советы, как уберечься от укуса: «Нужно в первую очередь не бояться, держать при себе еду: хоть что-то что сможет отвлечь животное, и либо оно будет более к вам предрасположено после еды, либо вы поймете, что оно не очень настроено на контакт, и убежите, пока собака ест, например».

Симферополь, Лиана Макоба

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