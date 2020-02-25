В Киеве призвали Зеленского наделить Донбасс статусом Крыма

Украина должна уравнять статус территории ЛДНР с «оккупированным Крымом».

Это позволит установить нормально функционирующую «полугосударственную» границу, а главное – положить конец боевым действиям и обстрелам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением к украинским властям выступил экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк.

По его словам, нет смысла надеяться на то, что Владимир Путин позволит Киеву контролировать границу между ЛДНР и Россией или республики Донбасса в обозримой перспективе вернутся в состав «Незалежной» в качестве полноценных украинских территорий.

«Я сейчас себя спрашиваю – а чего мы туда лезем? Но есть один ответ – это наша территория. Но я отвечаю, как бы я решил этот вопрос – как мы с Крымом решили этот вопрос, мы же говорим, что Крым – наш. Ну пользуйтесь – вот граница административная, по большому счету, это государственная граница и там никого не убивают.

Там задерживают друг друга, обменивают, торгуют и так далее. Но не убивают. Почему так не сделать тут?

Но говорят: «Что ж ты торгуешь, царская рожа, землями украинскими?». А почему мы тогда отдали Крым?! Давайте по аналогии… Почему мы лезем? Потому что территория наша, все-таки. Но говорят: «Тогда объявляйте войну России». Объявить России войну невозможно…

Давайте, все-таки, сделаем эту границу, потому что такой вариант уже был и рассматривался, и мы к нему придем, в конце концов. Мы должны понять, что Путин или отдаст эту территорию как «российскую» формально в составе Украины (через особый статус – прим.«НД»), но она будет российской, или не отдаст вообще.

Мы примем ее как российскую без установления нашей границы, наших пограничников, войск? Уже все поняли жесткую позицию, и президент уже открыто сказал: «Только передача контроля, потом выборы».

Пожалуйста, но Путин на это не пойдет. Потому на сегодня я не вижу в перспективе, даже далекой, как вернуть Донбасс. Но это не значит, что мы не должны не предпринимать шагов для его возвращения.

Давайте не убивать, а сделаем такую границу, как с Крымом, и не будет смертей тогда, не будет инвалидов, не будет безруких, безногих и так далее», – приводит слова генерала СБУ «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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