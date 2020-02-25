В Крыму снова ожидается штормовой ветер

В Крыму снова ожидается сильный ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, 26 и 27 февраля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. При порывах скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду.

Напомним, накануне сильный ветер в Крыму рвал провода и валил деревья: местами оказались перекрыты дороги, некоторые автомобилей, припаркованные под деревьями, получили существенные повреждения.

Симферополь, Лиана Макоба

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