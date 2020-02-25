Наш ответ на блокаду: Крым поставляет на Украину продукты питания

Пока Украина перекрывает Крыму свет, воду и поставки любых товаров, полуостров снабжает Незалежную продуктами питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина наряду с Абхазией стали основными импортерами продукции агропромышленного комплекса Республики Крым. В целом, с начала года экспорт составил 2,06 млн долларов США, или 32,5% от годового плана. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Основным продуктом, поставляемым на Украину, стало мясо птицы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.02.20

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