Вместе с судном: в Керчи отпустили домой арестованных украинских браконьеров

Четыре украинских браконьера, задержанные ранее в Азовском море сотрудниками ФСБ за незаконный вылов камбалы, собираются следовать на своём судне к украинским берегам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Павел Мельник.

По его словам, рыбаки уже освобождены из-под ареста и намерены отправиться на Украину морем на собственном сейнере.

«Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили!!!», – написал депутат.

Напомним, 17 февраля Керченский городской суд арестовал четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

15 февраля пограничники заметили в Азовском море иностранное судно. Капитан на требование остановиться не отреагировал и попытался увести корабль в сторону Украины.

Судно задержали: оказалось, граждане соседней страны занимались незаконным выловом камбалы-калкана. Пограничники обнаружили у браконьеров около 300 штук пойманной рыбы и ставную сеть. Ни капитан, ни члены экипажа судна своей вины не отрицали.

Рыбакам предъявили обвинение в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Кроме того, им инкриминировали незаконный вылов, а это грозило лишением свободы на срок до двух лет.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.02.20

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