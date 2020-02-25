«Вы издеваетесь?» Симферопольцы возмущены ходом реконструкции моста по улице Гагарина

В Симферополе возобновлен ремонт моста на улице Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сооружение построили почти 60 лет назад. О необходимости реконструкции говорилось неоднократно, и, наконец, 1 декабря прошлого года работы начались. Возобновить движение по мосту обещали уже через две недели – 15 декабря. Но работы очень скоро остановили: оказалось, что повреждения гораздо серьезнее, чем казались на первый взгляд.

19 декабря глава Крыма Сергей Аксенов поручение открыть по временной схеме движение по мосту на улице Гагарина в течение недели. Не открыли: проблемы оказались еще серьезнее, нужно демонтировать старые конструкции и заказывать новые.

«В декабре (!) разобрали важнейший для города мост, который обещали сделать за месяц. Ой-ай!!! Требуется заменить балки, но движение откроем, не волнуйтесь. Потом ой – не откроем. Потом – надо еще балки. Сразу выявить даже на вскрытии не удалось. А заказывать в Крыму, оказывается, негде. И бетон 28 дней прочность набирает, – комментирует ситуацию симферопольский журналист Максим Грознов. – Вы издеваетесь? Экспертизу не пробовали ДО ремонта проводить?»

В середине января в мэрии Симферополя заявили: подрядчик обязуется завершить капитальный ремонт моста до 22 марта 2020 года. В начале февраля премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заверил: несмотря на то, что вместо 20 балок придется заменить 28, движение по мосту откроют в марте.

Но сегодня подрядчик заявил, что к указанному строку в лучшем случае смонтируют новые балки, что отнюдь не означает открытие движения, а пока идет демонтаж старых конструкций.

Правительство Крыма, между тем, заявило, что за процессом капитального ремонта моста на улице Гагарина в Симферополе необходим строгий контроль – «чтобы завершить все запланированные работы в максимально сжатые сроки».

Горожане снова возмутились: «Я так понимаю, раньше контроля не было или нестрогий был. И сразу околоплавующие чины и депутаты начали лайкать и перепосты делать, мол, тута мы и нас все устраивает. А что вам нравится, господа? Что весь город в пробках несколько месяцев? То, что скорая в объезд несколько километров добирается? Люди домой не могут спокойно добраться? – написал в соцсетях общественник Александр Юрьев. – Или вам понравилось, что раньше контроля не было, а теперь будет? В Китае за семь дней построили больницу,в Норвегии – тоннель сквозь гору за 10 дней. Вы ремонтируйте мостик через речку полгода... Полгода! Все у вас через... совещания проходит...»

Симферополь, Лиана Макоба

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