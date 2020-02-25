Глава Крыма решает, кого назначить министром промышленности

Вопрос о назначении нового министра промышленности Крыма может быть решен в ближайшее время.

Напомним, предыдущий глава ведомства Андрей Васюта ушел в отставку в начале феврале.

Как сообщили РИА «Новый День» источник в правительстве РК, наиболее вероятными кандидатурами называют мэра Керчи Бороздина и сотрудника аппарата главы Крыма Михайлова. Оба считаются креатурами Сергея Аксенова. Михайлова так же связывают с небезызвестным в Крыму Сергеем Воронковым, ныне возглавляющим Федерацию бокса Крыма.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 26.02.20

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