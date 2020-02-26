Назовите поименно: крымчане хотят знать, кто конкретно наносил ущерб во времена Украины

В Крыму раскритиковали заявления представителей республиканского Госсовета о подсчете ущерба, нанесенного полуострову Украиной.

Как уже сообщал «Новый День», рабочую группу по определению ущерба, нанесенного за время нахождения полуострова в составе Украины, создали в Госсовете РК в апреле прошлого года. Ее возглавил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. С тех пор он по очереди со спикером Константиновым периодически заявляет, что работа ведется, но об окончательной сумме говорит еще рано. Последнее подобное заявление было сделано в середине февраля.

Крымчане, между тем, интересуются, кому конкретно будет предъявлен этот иск: «Когда я увидел сюжет о том, что Константинов и Фикс подсчитывали нанесенные убытки Крыму, я признаться... растерялся... А кто, господа, нанес убытки от имени Украины в Крыму? Кто же эти негодяи? Потом плюнул на негодяев, и еще раз посмотрел биографии этих двух уважаемых людей, – написал в соцсетях общественник Александр Юрьев. – Фикс с 1991 года был депутатом Крыма и даже побыл депутатом Украины. Константинов был депутатом Крыма с 1998 года, а с 2010 года – председателем Верховного Совета.

Люди столько лет были у власти в Крыму, руководили Республикой, а теперь для нас подсчитывают убытки, нанесенные Украиной. Убытки есть и большие, но в лице кого эти убытки наносились – вот в чем вопрос. От двух уважаемых людей хотелось бы еще услышать фамилии исполнителей преступных действий Украины...»

Многие крымчане Юрьева поддержали:

Симферополь, Лиана Макоба

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