В Крыму предъявлено обвинение мужчине, совершившему убийство 25 лет назад

В Крыму предъявлено обвинение мужчине, совершившему убийство четверть века назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, в ноябре 1995 года в поселке Заозерное (Евпатория) в три часа ночи поссорились посетители бара «Лагуна».

Один из них схватился за нож и несколько раз ударил оппонента в лицо и грудь. Пострадавший скончался, а убийца сбежал. Нашли его только сейчас – в Псковской области.

Обвиняемому 62 года. Он не стал отпираться, а на месте показал, что и как происходило в день убийства. В ходе следствия установлены очевидцы тех событий.

В целом, с момента вступления Крыма в состав России, сотрудники ГСУ СКРФ по РК и Севастополю раскрыли более 600 преступлений прошлых лет.

Симферополь, Лиана Макоба

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