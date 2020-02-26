В Крыму ветер сдул крышу с многоэтажки

В Крыму ветер сдул крышу с многоэтажного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел сегодня в Феодосии. В 13:00 в службу спасения поступило сообщение, что в шестиэтажном жилом доме №8а по улице Б. Старшинова над двумя подъездами наполовину сорвало крыша из металлочерепицы. Пострадавших нет.

Сейчас сотрудники Феодосийского отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совместно с работниками жилсервиса устраняют последствия разгула стихии.

В Симферополе на улице Куйбышева порывом ветра повалило дерево, которое, упав, перекрыло дорогу. Проезд в сторону Ялтинского шоссе затруднен.

Отметим, что сильный ветер сохранится в Крыму еще, как минимум, сутки. При порывах его скорость будет достигать 25 метров в секунду.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 26.02.20

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