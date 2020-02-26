Рост турпотока погубит Крым: эксперт оценил возможности полуострова

Крыму не нужен рост турпотока – это его погубит. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила экс-замминистра курортов и туризма республики Людмила Бабий.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что количество туристов составило 7,43 млн человек, то на 9,3% по сравнению с годом предыдущим. В текущем году крымские власти ждет не менее 8 миллионов. Однако эксперты предупреждают: туристическая инфраструктура полуострова не готова к увеличению турпотока. «Крым уже сегодня по количеству принятых туристов находится в предельной красной зоне, особенно с учетом пиковых показателей в летний сезон, – цитирует Бабий РИА «Новости». – Если какая-то часть от 7-8 миллионов туристов, которые привыкли брать пакетные туры в Турцию, приедет в Крым, это будет катастрофа. Будут проблемы с пробками, качеством воды, санитарными нормами и экологической обстановкой. На сегодняшний день готовы не все набережные и дороги, не во всех поселках завершена реконструкция очистных сооружений».

Особое внимание эксперт обращает на вопрос водоснабжения. По ее словам, если население Крыма временно увеличится хотя бы в два раза – с 2,5 млн человек до 5, то подача воды может быть ограничена, что вызовет недовольство отдыхающих.

Бабий считает, что в Крыму необходимо точно рассчитать допустимую рекреационную нагрузку и скорректировать турпотоки с учетом вместимости туристических объектов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.02.20

Приключения украинских «итальянцев» в Закарпатье: «Спасите!». / В Крыму ветер сдул крышу с многоэтажки. / Во Львовской области отменили все бандеровские и антироссийские сборища. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»