Глава МИД Украины призвал Запад щедрее раскошелиться на антироссийские санкции

Введённые против России ограничительные меры дорого обходятся западным странам, однако давление на Москву, которая «нарушает международное право», стоит того и должно предусматривать более жёсткие финансовые и экономические санкции.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
По его словам, иным способом заставить Россию «вернуть Украине» Крым и Донбасс не получится.
«Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права дороже...
Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать ещё более действенным, последовательным, интенсивным», – призвал Пристайко и добавил, что якобы уже нашёл понимание такого подхода у самого генсека ООН.
«Я вчера только вернулся из ООН. Встречался с генеральным секретарем ООН, с президентом сессии. Мы говорили как раз о том, что эта поддержка существует и ее надо усиливать», – утверждает Пристайко.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 26.02.20
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