российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 февраля 2020, 18:02 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Глава МИД Украины призвал Запад щедрее раскошелиться на антироссийские санкции

Введённые против России ограничительные меры дорого обходятся западным странам, однако давление на Москву, которая «нарушает международное право», стоит того и должно предусматривать более жёсткие финансовые и экономические санкции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, иным способом заставить Россию «вернуть Украине» Крым и Донбасс не получится.

«Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права дороже...

Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать ещё более действенным, последовательным, интенсивным», – призвал Пристайко и добавил, что якобы уже нашёл понимание такого подхода у самого генсека ООН.

«Я вчера только вернулся из ООН. Встречался с генеральным секретарем ООН, с президентом сессии. Мы говорили как раз о том, что эта поддержка существует и ее надо усиливать», – утверждает Пристайко.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.02.20

Рост турпотока погубит Крым: эксперт оценил возможности полуострова. / Приключения украинских «итальянцев» в Закарпатье: «Спасите!». / В Крыму ветер сдул крышу с многоэтажки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика,