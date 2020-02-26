Медицинский скандал в Севастополе: городские власти игнорируют поручения президента Путина

150 сотрудников Центра охраны здоровья матери и ребенка Севастополя требуют отправить в отставку главного врача учреждения и грозят организовать акции протеста, а также обратиться к президенту России.

Напомним, 10 января Владимир Путин раскритиковал сферу здравоохранения в Крыму и Севастополе. «Отрасль находится в плачевном состоянии, не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены, – заявил президент. – Причем, мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом – здесь хуже, чем в целом по России». Глава государства потребовал предпринять конкретные меры по улучшению ситуации в отрасли. Однако в Севастополе отреагировали на это поручение своеобразно: игнорировали очередную проблему до тех пор, пока не разразился громкий скандал, а медики не пригрозили акциями протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась в минувшем году, когда городские власти решили провести глобальную реорганизацию медицинской помощи детям. Все лечебные учреждения для несовершеннолетних объединили в одно юрлицо с общим бюджетом и единой системой управления. Занималась реформами Елена Аверина, назначенная главным врачом Детского комплекса.

Но в декабре, завершив реорганизацию, Аверина покинула пост главврача, перейдя на должность начмеда. В кулуарах говорили, что она не хотела подписывать акты не выполненных работ, что, якобы, требовали некие чиновники для повышения процента исполнения ФЦП, но подтверждения этой версии нет.

На должность главврача назначили Елену Большакову. «О ее медицинских подвигах в области организации детского здравоохранения сказать особо нечего, – отмечает Елена Голубева – руководитель общественной организации «Севастопольские мамы», помогающей медикам бороться за свои права. – Прибыла она в наш славный город-герой из Красноярска. Чем руководила там, установить не удалось. Интернет содержит только упоминание о том, что ее образование – Красноярский государственный медицинский институт, 1994, педиатрия, врач-педиатр, а по месту своего прежнего жительства она числилась «физиотерапевтом». Где и сколько – об этом неизвестно. Известно, что опыта руководства более-менее крупным медучреждением у нее на момент занятия руководящей должности не было.

По приезду в Севастополь она сразу получает должность директора ГБУЗС «Центр спортивной медицины и медицинской профилактики». Нам пришлось несколько раз на собраниях в Департаменте здравоохранения отмечать плохую работу в Севастополе именно в области профилактики, но Большакова, как оказалась, «хороший специалист», раз других не нашлось заменить Аверину».

Отметим, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев с 2003 по 2014 год работал в администрации Красноярского края – такое вот совпадение. За два месяца работы под новым руководством Детский комплекс отметился несколькими скандалами. Сначала возникли проблемы с медицинскими справками детей, уезжающих в «Артек». Оказалось, что новый главврач взяла на себя труд подписывать абсолютно все документы, включая справки в детские лагеря, которые раньше визировали заведующие поликлиниками. Заменить Большакову в этой ответственной работе никто не может, но сама главврач очень редко бывает на рабочем месте – все время принимает участие в каких-то совещаниях (по крайне мере так объясняет ее отсутствие секретарь).

«Это бред!!! Подписать справку для лагеря – нужно ехать в комплекс, а там квест со звездочкой! – возмутились родители. – У меня вопрос: «Это настолько компетентный специалист заступил на этот пост главного врача, который первым делом «издал указ» лично подписывать все «писульки», но при этом практически не находится на рабочем месте?»

Потом в приемном покое, куда доставляют больных детей, пропала питьевая вода. Затем изменили систему питания: еду для больных детей готовят не на больничной кухне, а привозят откуда-то извне. Откуда привозят, что с этой едой происходит по дороге – ни врачи, ни родители не знают, но отмечают, что объем порций стал меньше и иногда их хватает не всем.

Ситуация накалилась до предела, когда медики получил зарплату за январь: по 10 – 12 тысяч. Куда делись стимулирующие и прочие надбавки – загадка. По крайне мере, руководство Детского комплекса сотрудникам этого не объяснило. Главврач лишь начала дописывать на расчетных листах суммы, которые должны выдать в кассе «подателю сего».

Сотрудники начали увольняться, ушел даже замглавврача по хозяйственной части. Но если освободившиеся места медиков остаются вакантными, то ответственному за АХЧ быстро нашли замену: пост – еще одно совпадение – получил приезжий из Красноярска, там он был инженером в лесхозе.

Сотрудники Детского комплекса начали жаловаться главе Севастополя в Instagram, но ответа не получили. СРОО «Севастопольские мамы» направило официальное обращение к начальнику Департамента здравоохранения Севастополя и врио губернатора с требованием снять с должности главного врача Елену Большакову и назначить главного врача Детской больницы, кандидатура которого будет обсуждена на собрании рабочего коллектива врачей и медсестёр и поддержана большинством.

«За две недели мы не получили никакого официального ответа от Департамента здравоохранения по вопросу «дописок» в зарплатах медиков, увольнения высокопрофессиональных педиатров и назначений ранее осужденных за экономические махинации специалистов, – говорит Елена Голубева. – Нет, мы получили какую-то довольно странную статью в «Черном Списке Севастополя», скромное инстаграмное сообщение от врио губернатора «ведется проверка» и агрессивное телеграммное от правительственного опять же анонима-редактора канала «Шефная» о том, что «в больнице большая кредиторская задолженность» и «ведется проверка».

Странное дело, граждане и гражданки! Никто из официальных лиц – ни врио губернатора Развожаев, ни его заместитель, курирующий здравоохранение Кулагин, ни руководитель департамента общественных коммуникаций, ни начальник департамента здравоохранения – никто официально не дал никаких комментариев. Несмотря на то, что наша позиция – открытая, публичная, официальная и честная, апеллировать нам предпочитают некие анонимусы.

Теперь о проверке. Понятно, что никто из правительства и контролирующих структур на сегодняшний день не сильно озадачен проверкой действий нынешнего главного врача без опыта работы Большаковой, потому что тогда придется признать, что то, что сейчас творится в больнице, находится за гранью разумного и понятного. К примеру, то, что госпожа Большакова наняла частную коммерческую фирму для проведения аудита. Платит она за свое желание ну хоть что-нибудь «накопать» на Аверину ни много, ни мало, а целых 200 тысяч рублей. И не из своего кармана, а из кармана врачей, работающих в Детском комплексе. То, что полагается к выплате в качестве премиальных докторам, госпожа Большакова тратит на «частный аудит» и манипулирует словами «кредиторская задолженность».

Эта «кредиторка», которой сейчас пытаются оправдать непрофессионализм Большаковой, возникла и до момента назначения Авериной: истоки ее кроются в деятельности тех «приезжих» главврачей, которые менялись как перчатки до 2019 года. И вряд ли скажут молчащие чиновники о том, что за счет средств ОМС были проведены текущие ремонты для подготовки первого роддома и перевода ОПНИН в основной корпус с целью проведения все того же так необходимого ремонта грудничкового корпуса.

И да, каждый врач каждого отделения Детского комплекса совершенно точно подтвердит любому проверяющему лицу, что в 2019 году больница была бесперебойно обеспечена лекарствами, реактивами, расходными материалами, и даже питьевой водой в приемном покое, которая почему-то пропала с назначением госпожи Большаковой.

О сложившейся катастрофической ситуации в севастопольской детской медицине СРОО «Севастопольские мамы» сообщала уже неоднократно, но ответственные чиновники – глава Депздрава Шеховцов, губернаторский заместитель по медицине Кулагин и врио губернатора Развожаев не нашли в себе достаточного профессионализма и мужества, чтобы оперативно разобраться в сложившейся ситуации».

В результате, медики начали грозить акциями протеста и направили врио губернатора Развожаеву «последнее предупреждение» – открытое письмо. И пообещали направить копию президенту России. Похоже, это подействовало: 26 февраля с медиками должны были встретиться представители городского департамента здравоохранения.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 26.02.20

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