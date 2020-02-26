Депутата горсовета Евпатории и его помощницу задержали за вымогательство

Депутата Евпаторийского городского совета и его помощницу задержали по подозрению в вымогательстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, они подозреваются в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пункты а,г ч.2 ст. 163 УК РФ).

Следствием установлено, что в начале декабря 2019 года на территории муниципального пляжа Уютненского сельского поселения Сакского района депутат публично, в присутствии общественности, озвучил информацию, дискредитирующую коммерческую организацию, занимавшуюся благоустройством пляжа. Фрагменты видеозаписи этой встречи депутата и населения были опубликованы в Интернете.

В середине января помощница депутата предложила предпринимателю прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащие сведения за вознаграждение в 1 миллион рублей. При этом женщина, чтобы придать законность своей и депутата деятельности, потребовала заключить медиасоглашение, где она как медиатор будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, а оплата за предоставление несуществующих услуг будет присвоена сообщниками. Сам же депутат в ходе встречи с предпринимателем заверил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать его в глазах населения.

Депутат и его помощница были задержаны 26 февраля текущего года оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В соответствии со ст.447 УПК РФ депутаты относятся к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. В связи с чем решение о возбуждении принималось лично и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе проведенных обысков по местам жительства и в рабочих кабинетах задержанных изъята информация, представляющая интерес для следствия. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 26.02.20

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