Министерство культуры Украины выявило почти четыре с половиной миллиона украинских домохозяйств (исходя из среднего размера домохозяйства в 2,5 человека – это около 11 миллионов жителей), которые ловят сигналы российского спутникового телевидения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта «Незалежной» Владимир Бородянский.

При этом Бородянский уверенно заявил, что в будущем количество домохозяйств, подключённых к российскому спутниковому ТВ, сократится до 1,2 миллиона. Однако не привёл никаких доказательств, кроме голословных ссылок на некие исследования.

«На Украине около 4,4 миллиона домохозяйств смотрят телевидение через спутник и имеют доступ к российским телеканалам. Согласно исследованиям, проведённым накануне, было выявлено, что количество домохозяйств, которые будут смотреть телевидение через спутник, сократится до 1,2 миллиона. То есть, доступность к российским телеканалам уменьшится», – уверен министр.

Между тем, по мнению украинского политолога Петра Олещука, недавний перевод украинскими регуляторами спутникового телевидения на коммерческую основу неизбежно приведёт к обратному процессу – переключению пользователей на российское спутниковое вещание.

Оценивая анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским открытие пропагандистского ТВ-вещания на Донбасс, Олещук подчеркнул, что проблема содержательного и идеологического наполнения специального телеканала для ЛДНР уже не имеет никакого пропагандистского значения.

«Я вижу другую проблему, это то, что, например, сейчас у нас блокируют трансляцию украинских каналов через спутник на бесплатной основе. Это большая угроза и проблема, потому что сейчас те люди, у которых, например, нет возможности смотреть по другому телевидению, кроме как через спутник, говорят: «Окей, мы будем смотреть российские каналы».

Это большая проблема, и она, в том числе, касается территории ОРДЛО (ЛДНР). Потому что для них, многих, точно, спутник – был единственной возможностью смотреть украинские каналы. Как по мне, это наивысшая форма информационной диверсии – то, что мы сейчас бездумно идём на это блокирование», – заявил политолог.

Напомним, «Государственный телеканал для временно оккупированных территорий» создан на базе UA|TV. Главная задача, поставленная президентом Зеленским перед «творческим коллективом», – это «борьба за умы украинцев», проживающих на «оккупированной агрессором земле Донбасса».

Симферополь, Валентин Карамазов

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