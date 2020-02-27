Сам упадет: на Украине озвучили новый план возвращения Крыма

На Украине озвучили очередной план возвращения Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть стратегия, стоящая из 12 шагов.

На последнем этапе, уверен чиновник, «Крым выскользнет из ослабевших рук России», и Украине останется только его перехватить. Но как конкретно предлагается воплотить этот план в жизнь, вице-премьер предпочел не уточнять: «А как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах».

Напомним, ранее украинские политики предлагали сдать Крым в аренду США, распродать его по частям, воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории, включая полуостров, а также просто захватить юго-западную часть РФ.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.02.20

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