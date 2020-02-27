Фонд капитального ремонта Крыма разрешал подрядчикам срывать сроки контрактов

Симферополь, Февраль 27 (Новый День, Лиана Макоба) –Фонд капитального ремонта Республики Крым проиграл судебный спор с прокуратурой, усмотревшей нарушения при по замене лифтов в многоэтажках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спор касался соглашения, заключенного Фондом с компанией «Трансэнерго» в октябре 2018 года, согласно которому подрядчик в тчение двух месяцев должен был заменить лифты в домах в Бахчисарае, Армянске и ялтинском поселке Гаспра. Стоимость контракта составила 34,6 млн рублей.

Подрядчик в отведенные сроки не уложился, тогда заказчик «великодушно продлил срок контракта еще на полтора месяца, – пишут «Акценты News». – Антимонопольное ведомство Крыма и прокуратура расценили это как «искусственное ограничение конкуренции при проведении торгов и последующего создания для его победителя более выгодных условий исполнения договора».

Фонд сначала оштрафовали на 20 тысяч рублей, а теперь контракт и вовсе признали незаконным.

Отметим, что в арбитражном суде Крыма рассматривается еще около двух десятков исков прокуратуры к Фонду по одному и тому же поводу: заказчик разрешал подрядчику сдавать работы позже установленного срока. Соответчиками фонда по этим искам выступают компании «Премьер», «Строймонтажкрым», «Палладиум энерго», «БЭМ-2».

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