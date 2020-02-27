Депутата Госсовета Крыма задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде

Керчь, Февраль 27 (Новый День, Лиана Макоба) –. Депутата Госсовета Крыма от партии «Единая Россия» Александра Шевченко задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил депутат городского совета Керчи Константин Ерманов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел еще 23 февраля в Керчи. «Удалось выяснить, что в этот вечер депутат отдыхал с девушками и праздновал 23 февраля, хотя в армии не служил и, по сути, имеет к этому празднику такое же отношение, как я ко дню энергетика», – заявил Ерманов.

По словам очевидцев, Шевченко был неприятно удивлен, что сотрудники ГИБДД его остановили, и даже утверждал, что они не имели права этого делать, так как он является депутатом республиканского Госсовета.

Как оказалось, Шевченко не первый раз попался инспекторам дорожного движения в нетрезвом виде за рулем. 23 января мировой судья Ленинского района вынес постановление о лишении Шевченко прав сроком на один год.

«Интересно, как на это отреагируют коллеги из депутатской комиссии по этике? – задается вопросом Ерманов. – Лишат единоросса мандата или пожурят для галочки и замнут дело, как это уже было с керченскими батонессами?»

Крым. Другие новости 27.02.20

Фонд капитального ремонта Крыма разрешал подрядчикам срывать сроки контрактов. / Сам упадет: на Украине озвучили новый план возвращения Крыма. / Министр культуры Украины анонсировал четырёхкратное сокращение аудитории российского спутникового ТВ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»