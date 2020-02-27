Шторм разрушил пляжи Алушты, а ветер снес крышу НИИ в Симферополе

На нескольких пляжах Алушты зафиксированы разрушения из-за шторма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», повреждены конструкции и сооружения на центральном пляже, пляже ветеранов, в Солнечногорском. Буквально смыло бетонную площадку под ротондой.

Сейчас городские власти пытаются оценить ущерб, нанесенный городу непогодой, а коммунальные службы и арендаторы расчищают пляжи от выброшенного морем мусора и водорослей – только после этого можно будет приступить к восстановлению поврежденных конструкций.

А в Симферополе ветер сорвал крышу со здания НИИ сельского хозяйства Крыма. Кровля рухнула на припаркованные автомобили. Кстати, крыша нуждалась в ремонте.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 27.02.20

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