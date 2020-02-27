«Забить» на Минск: Вакарчук представил собственную стратегию возвращения Донбасса и Крыма

Партия «Голос» певца Святослава Вакарчука представила собственную стратегию «холодной деоккупации» Донбасса и Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым делом Украина должна выйти из «минских соглашений». По мнению Вакарчука, они размывают украинский суверенитет: «Украина не получит мир на своих условиях. Они лишь приостановили горячие бои на Донбассе, и совсем не дают ответа, как вернуть Крым».

Зато такие ответы есть у партии «Голос». Для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс, необходимо:

– прекратить огонь на всей «линии фронта» (разграничение) – не менее чем на 6 месяцев;

– создать демилитаризованную зону под контролем международной полицейской миссии;

– начать разоружение;

– создать условия для деоккупации;

– ввести временную международную администрацию;

– начать реинтеграцию Донбасса;

– провести первые выборы на возвращенных территориях;

– вернуть Крым.

При этом лидеры «Голоса» не дают ответа на два ключевых вопроса, отмечает «Страна.ua».

Первый: как побудить Россию и руководство ЛДНР отказаться от Минских соглашений и согласиться на «план Вакарчука»?

Второй: если Украина выйдет из Минских соглашений, это создаст условие для снятия санкций с России – просчитывают ли составили плана такой эффект от его реализации?

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.02.20

Суд Гааги: Россия должна отдать экс-акционерам $50 млрд, потому что присоединила Крым. / День отступления, а не сопротивления: в Киеве растолковали Зеленскому суть крымской годовщины. / Шторм разрушил пляжи Алушты, а ветер снес крыши в Симферополе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»