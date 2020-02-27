Сбербанк тайно выдает ипотеку на недвижимость в Крыму

Сбербанк тайно выдает ипотеку на покупку недвижимости в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько дней назад экс-министр транспорта полуострова Анатолий Цуркин сообщил в соцсетях: «Пока мы тут все встречали поезда по мосту, Сбербанк начал кредитовать в ипотеку вторичный рынок жилья в Республике Крым». И выложил документы по кредиту, который взяла его знакомая, зарегистрированная в Крыму. Цуркин уточнил: одобрение, сделка, оценка, страховка и прочие нюансы прошли дистанционно – заемщице пришлось лишь один раз съездить в Краснодарский край, чтобы подписать документы.

Жители полуострова утверждают, что банк выдает кредиты на покупку квартир уже около года, просто тщательно это скрывает. В Сбербанке обсуждать ситуацию категорически отказываются.

«Банк не имеет отделений и не оказывает банковские услуги в Крыму и Севастополе», – публикует ответ на официальный запрос «Коммерсант» и задается вопросом, почему крупнейший банк России так себя ведет:

«Сбербанк так боится санкций, что и говорить о Крыме не готов? Но ведь он же не скрывает, что ему принадлежит (пусть не напрямую) роскошный ялтинский отель Mriya Resort & Spa. В нем, кстати, в ноябре 2018 года проходило заседание президиума Госсовета РФ с участием президента Владимира Путина. Правда, отель достался Сбербанку еще до присоединения Крыма к России», – пишет издание.

Юристы утверждают, что выдача кредитов гражданам РФ на покупку недвижимости в Крыму не подпадает под санкции: Сбербанк не является резидентом США, так что формально он ограничения не нарушает. Другое дело, что от сотрудничества с ним могут отказаться американские банки.

Возможно, что Сбербанк, перестраховываясь, закроет крымчанам доступ к ипотеке.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 27.02.20

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