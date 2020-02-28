Украина будет контролировать температуру всех въезжающих из России

У всех въезжающих на Украину из России будут измерять температуру. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», температурный контроль начал действовать с сегодняшнего дня. По словам Авакова, подобные меры уже введены во всех пунктах пропуска на границе с Евросоюзом, ЛДНР и Крымом.

«Несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль, – сообщил глава МВД Украины. – И у нас будет тотальный скрининг температуры».

Отметим, случай заболевания коронавирусом зафиксирован в польском городе Лодзь, где работает не менее 80 тысяч украинцев.

Киев, Платон Ефимчук

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