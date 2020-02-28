Крымчане просят УЕФА защитить права их детей

Крымчане обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций c просьбой защитить права их детей: соответствующий документ уже передан в штаб-квартиру УЕФА.

Как уже сообщал «Новый День», европейский футбольный союз объявил Крым особой футбольной территорией: в целях развития и популяризации профессионального спорта на полуострове создали Крымский футбольный союз со специальным статусом. Кроме того, пять лет назад УЕФА взял на себя обязательства по развитию детского футбола в Крыму, но ключевые вопросы до сих пор не решены. Так, крымским футбольным клубам запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой России, а юные футболисты лишены возможности развивать спортивную карьеру за пределами полуострова и участвовать в европейских турнирах, так как за границей не признают их персональные и спортивные документы, выданные в Крыму.

«Мы серьезно озабочены ущемлением прав детей Крыма в части их футбольного развития на европейском континенте, – цитирует РИА «Новости» руководителя административного совета международной ассоциации «Таврида» Александра Молохова, – и просим европейские футбольные власти незамедлительно установить рабочий контакт с детскими некоммерческими футбольными организациями полуострова».

Симферополь, Лиана Макоба

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