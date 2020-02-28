Российские корабли направились в зону конфликта между Турцией и Сирией

Ситуация в Сирии продолжает накаляться. По мнению экспертов, Анкара и Дамаск оказались на грани полномасштабной войны. В район напряженности отправились несколько российских кораблей, базирующихся в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 февраля террористы в Идлибе предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии. Те ответили обстрелом. «27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований. Согласно данным турецкой стороны, никаких подразделений турецкой армии в районе, где они попали под обстрел, не было и не должно было находиться», – прокомментировали ситуацию в Минобороны РФ.

В Анкаре заговорили о готовности к масштабной военной операции в Сирии без согласования ее с Россией и о намерении перекрыть проходы из Черного в Средиземное море.

В результате из Севастополя вышли фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные ракетным комплексом «Калибр-НК». Их задача – присоединятся к действующему в Средиземноморье соединению Военно-морского флота России. Корабли уже проходят Босфор и Дарданеллы.

Между тем, сегодня воздушные силы и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей и объектов, принадлежащих сирийской армии.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, уничтожены 5 вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин, а также 23 единицы артиллерийского вооружения и 2 комплекса ПВО.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 28.02.20

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