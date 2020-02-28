На Южном берегу Крыма вырубили краснокнижные деревья

В ялтинском поселка Никита вырубили краснокнижные деревья и кустарники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью были уничтожены несколько можжевельников, фисташка туполистная и иглица. На их месте развернулась стройка: площадь котлована, который роют буквально в можжевеловой роще, составляет 100 квадратных метров.

Отметим, на текущей неделе уже сообщалось, что в Никите спилили 10 краснокнижных деревьев и несколько десятков кустов. Тогда «Вести Крым» сообщали, что ситуацию взяли на контроль сотрудники экологического надзора. Однако это не помешало через пару дней уничтожить еще несколько редких деревьев.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 28.02.20

Российские корабли направились в зону конфликта между Турцией и Сирией. / Крымчане просят УЕФА защитить права их детей. / Украина будет контролировать температуру всех въезжающих из России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»