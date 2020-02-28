В Крыму бросили еще один объект ФЦП

Еще одному подрядчику с материка Крым оказался не по зубам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти РК расторгают контракт с ООО «Уральская строительная компания», выигравшей конкурс на реконструкцию сетей водоснабжения в поселке Оленевка Черноморского района. Объект вошел в федеральную целевую программу «Развитие Крыма и Севастополя».

Контракт стоимость 144 млн рублей был заключен в июле 2018 года. Подрядчиком стала компания из Перми с 10 тыс рублей уставного капитала и 5 сотрудниками. Исполнитель должен был завершить все предусмотренные контрактом работы в апреле 2020 года. И какое-то время работы велись: заказчик выплатил подрядчику более 95 млн рублей. Но в прошлом году начались проблемы.

«Мы в конце года договорились с заказчиком, что если подрядчик не справится и не войдет в график до начала февраля, то мы с ним расторгнем контракт, – сообщил министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. – К сожалению, «Уральская строительная компания», которая была выбрана по злосчастному 44-му федеральному закону, все свои обязательства сорвала, на связь не выходит».

Для завершения работ будут искать нового исполнителя.

Симферополь, Лиана Макоба

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