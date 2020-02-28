Партия Зеленского объявила священными украинских карателей в Донбассе

Депутаты президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за публичное надругательство над украинской армией и военнослужащими в зонах боевых действий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к инициаторам из фракции Зеленского в парламенте присоединились депутаты от других партий.

Законопроект № 3102 под страхом уголовного наказания запрещает высмеивание и критику военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также надругательство над военной формой одежды или знаками различия в зоне ООС (бывшая АТО).

За издевательства над украинской армией в «мирных территориях» предусмотрен штраф 850 гривен или общественные работы на срок от 60 до 240 часов.

Однако, если надругательство произошло «в особых зонах и в особый период» (боевые действия в Донбассе – прим. «НД»), то виновным грозит арест на срок до 6 месяцев, с последующим лишением свободы на срок до 2 лет.

Депутаты поясняют, что новый закон послужит превентивной мерой в отношении потенциальных «сепаратистов» и пророссийски настроенных граждан.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.02.20

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